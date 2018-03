O Instituto Rio Grandense do Arroz recebeu até o início da tarde desta quinta-feira (1º) comunicados de queda de granizo nas regiões da Planície Costeira Interna – Encruzilhada do Sul – e Região da Campanha – Santana do Livramento e Bagé. Foram atingidos 8.800 hectares de lavouras de arroz, com três assentamentos e 36 lavouras.

