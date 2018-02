As equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural de Guaíba e General Câmara, pertencentes à Coordenadoria Regional da Planície Costeira Interna, do Instituto Rio Grandense do Arroz, visitaram, nesta quarta-feira (28), localidades atingidas pelo granizo na noite de terça (27). O levantamento inicial das áreas afetadas, até o momento, deve ser divulgado nesta quinta-feira (1º).

