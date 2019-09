Granpal realiza projeto para integração de prefeitos da Região Metropolitana de Porto Alegre

Com o desafio de economizar recursos e se aproximar dos municípios, prefeitos conhecerão melhor a realidade metropolitana e poderão compartilhar exemplos de gestão municipal. O mais novo projeto é realizado pela Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal). De acordo com a entidade, todo mês um prefeito diferente será o anfitrião, compartilhando cases em gestão. Sem a necessidade de um auditório, a entidade municipalista procura um novo espaço para reduzir custos.

Para o presidente da instituição, Miki Breier (PSB), a decisão faz parte de um plano estratégico que visa engajar de forma mais assertiva os prefeitos, conhecer a realidade das cidades metropolitanas e promover um intercâmbio de experiências que deram certo. “Diante de orçamentos minguados e uma lista de demandas, percebemos que ouvir exemplos bem-sucedidos é necessário. Temos desafios semelhantes e, juntos, podemos construir as melhores soluções”, destaca o prefeito de Cachoeirinha.

O projeto está sendo liderado pelo diretor-executivo da Casa, José Luis Barbosa, que busca alternativas e um lugar central. “Fazer gestão na Granpal é tão importante quanto fazer gestão nas cidades. Precisamos ser exemplo no modelo de entrega e de economicidade”, pontuou. Atualmente, as licitações coletivas, que permitem compras em larga escala, geram reduções de custo de até 40% às prefeituras. Cerca de 15 atas estão em vigor e mais de 30 municípios fazem uso do instrumento legal para demandas prioritárias.

