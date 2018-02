Gravação mostra a deputada federal Cristiane Brasil cobrando votos de servidores públicos

A deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) ainda não conseguiu tomar posse no Ministério do Trabalho por conta de ações movidas contra ela na Justiça. No final de janeiro, a parlamentar gravou um vídeo em um barco com amigos, no qual aparece rebatendo acusações de ex-funcionários na Justiça do Trabalho.

O vídeo criou mais constrangimentos para Cristiane, e a onda de críticas acabou trazendo à tona uma outra gravação, ainda mais delicada, do tempo em que ela ocupava a Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e da Qualidade de Vida na prefeitura do Rio de Janeiro.

Cerca de 50 servidores públicos e prestadores de serviço da pasta foram chamados para o encontro com Cristiane. Na gravação, a secretária cobra empenho da equipe para caçar votos. “Bom dia! Aqui não é uma reunião tensa. É apenas pra gente situar vocês de coisas que não estão no dia a dia de vocês e que vocês precisam entender pra ajudar a gente. Se eu perder a eleição de deputada federal…Eu preciso de 70 mil votos. Eu fiz quase 30 mil votos. Agora são 70 mil. No dia seguinte, eu perco a secretaria. No outro dia, vocês perdem o emprego. Só tem importância na política quem tem mandato. Só tem mandato quem tem voto. Só tem voto quem tem pessoas como vocês que estão na ponta ajudando a gente pedir e propagar o voto. Do contrário, não funciona”, disse a deputada.

A autenticidade do áudio foi comprovada pelo perito Wanderson Castilho. “Não foi identificado nada na perícia, na análise técnica, qualquer tipo de corte ou edição nele. A voz de fato é da Cristiane Brasil”, avaliou. No áudio, Cristiane ainda dá dicas de como abordar os eleitores: “Eu preciso de uma coisa que está na mão de vocês agora, que é a credibilidade junto ao idoso, é a amizade que eles têm com vocês. É o carinho que eles têm com vocês no dia a dia. Se cada um no âmbito familiar me trouxer 30 fidelizados…’pô, tu é minha mãe. Se tu não votar nela, eu perco o emprego’. Olha que poder de convencimento essa frase tem! Pro marido: ‘Meu querido, vai querer pagar minhas calcinhas? Então me ajude!’ Se amanhã vocês ficarem desempregados, como é que vai ser a vida de vocês? Vai ficar um pouquinho mais complicado, não é? “. Na mesma gravação, Cristiane pede votos para o deputado estadual Marcus Vinícius, também do PTB. Em 2014, ele tentava se reeleger e estava na reunião. “O que a gente pede hoje? Acho que a Cris já falou o que tinha que falar. Nós temos 2 mil funcionários. Se cada um de vocês conseguir 30 votos, 50 votos, já quase atingiu o objetivo, vai chegar a 150 mil votos”, declarou Marcus Vinícius.