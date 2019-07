Gravataí e Cachoeirinha poderão ter abastecimento de água interrompido na próxima terça-feira (09)

De acordo com informações divulgadas pelo governo do estado, a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) deverá executar, na próxima terça-feira (9), a última etapa das obras de modernização da Estação de Bombeamento de Água Tratada 4 (EBAT-4), em Cachoeirinha. Será realizada a montagem do barrilete de recalque, concluindo uma ação de melhoria que vai aumentar a segurança operacional da EBAT-4, principal elevatória de água do sistema integrado de Cachoeirinha e Gravataí.

O serviço pode afetar o abastecimento em partes das duas cidades. A normalização total está prevista para o turno da noite. Para mais informações a Corsan disponibiliza o telefone 0800.646.6444 para possíveis dúvidas que possam surgir.

Deixe seu comentário: