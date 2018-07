A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Gravataí, inaugurou nessa quarta-feira o Núcleo de Mediação de Conflitos do programa Mediar. O evento contou com a presença dos delegados Emerson Wendt (chefe de Polícia) e Leonel Fagundes Carivali (subchefe), além de autoridades dos Três Poderes.

