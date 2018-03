Gravataí incentiva adoção de animais; canil conta com 360 cachorros, 22 cavalos e nove gatos

Quem está procurando por um novo amigo (cachorro, gato ou cavalo) vai com certeza encontrar muitos deles no Canil Municipal. Mantido pela Prefeitura de Gravataí, através da FMMA (Fundação do Meio Ambiente), o espaço conta atualmente com 360 cachorros, 22 cavalos e nove gatos para adoção. A primeira-dama Patrícia Bazotti Alba esteve nesta segunda-feira (12), acompanhando os cuidados com os animais, bem como os serviços oferecidos no local. A visita foi conduzida pela diretora do Canil, Márcia Becker, junto com o vice-presidente da FMMA, Rafael Evaldt.

“A maioria dos animais está aqui após recebermos denúncias de maus-tratos ou por serem vítimas de atropelamento. É lamentável o que muitas pessoas são capazes de fazer, mas por outro lado sempre há quem procure dar uma nova vida para eles através da adoção, o que é louvável”, disse a diretora do espaço. Semanalmente, 700kg de ração premium são utilizados para alimentar os cães e gatos do Canil, além de 525kg de ração especial e alfafa para os cavalos.

A adoção de animais é um gesto incentivado no município pela primeira-dama. “Quando vemos que os animais saem daqui em condições de saúde muito melhores do que quando entraram, isso justifica a nossa atuação nesta causa enquanto Poder Público”, destacou Patrícia, que assistiu à equipe composta por três veterinários e cinco assistentes castrar alguns felinos. Mensalmente, o Canil é responsável pela esterilização de mais de uma centena de gatos e cerca de 600 cães.

Castração

O serviço é realizado nos animais resgatados quando chegam ao Canil, em cães comunitários, nos pets trazidos ao espaço por ONG’s e protetores de animais e nos cães ou gatos de estimação das famílias de baixa renda, este último mediante agendamento (sendo necessário um comprovante de renda de até dois salários mínimos por pessoa e documento de identidade).

A castração em gatos é feita mensalmente, sempre na primeira segunda-feira do mês; já em cães, ela ocorre três vezes por semana, às segundas, terças e quintas-feiras.

Luciane Lima, protetora animal da ONG Cão Sem Dono, leva periodicamente alguns caninos e felinos resgatados para serem atendidos e castrados no Canil. “Os serviços e o atendimento são nota 10”, resumiu.

Além da castração, avaliação veterinária e outros procedimentos cirúrgicos são realizados quando necessários. “Os animais trazidos vítimas de atropelamento ou de maus-tratos que estejam doentes também recebem todo o tratamento e medicação. Durante o período em que permanecem no Canil, são divididos em alas específicas, até evoluir o quadro e eles ficarem saudáveis e em plenas condições de serem adotados”, explicou o vice-presidente da FMMA, Rafael Evaldt.

Conheça os pets do Canil Municipal

As visitas, para quem quiser adotar um novo amigo, podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30min, na Estrada Cabeleira Bitelo, 271, Costa do Ipiranga, sede do Canil. Também é possível conhecer alguns dos animais durante as Feiras de Adoção, que acontecem aos sábados, das 9h às 16h, na Clínica Sperk (Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, 5280, Vila Branca).

