Grávida, a namorada do Doutor Bumbum vai para a penitenciária no Rio de Janeiro

A namorada do médico Denis Furtado, conhecido como Doutor Bumbum, está grávida. A informação sobre a gravidez de Renata Cirne foi confirmada pela Seap (Secretaria de Administração Penitenciária) do Rio de Janeiro no começo da tarde desta sexta-feira (27).

Renata, de 19 anos, comunicou às autoridades prisionais sobre a gravidez no começo da semana. Ela foi submetida a um exame, que confirmou a informação.

A Seap afirmou ainda que Renata foi transferida para a Penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, onde há uma ala específica para detentas grávidas.

Liberdade negada

Na quinta-feira (26), ela teve o pedido de liberdade negado pela Justiça do RJ. O juiz Bruno Machado Manfrenatti, da 1ª Vara Criminal da Capital, negou o pedido de revogação de prisão temporária dela.

A jovem foi presa no dia 17 de julho, na investigação sobre a morte da bancária Lilian Calixto, que morreu após realizar uma bioplastia nos glúteos com o médico Denis, no dia 15 de julho. Na decisão, o magistrado afirmou que a prisão é necessária para a conclusão das investigações.

“A prisão temporária da indiciada apresenta-se imprescindível para as investigações, na medida em que propiciará a colheita de novos depoimentos, ressaltando-se que as testemunhas já ouvidas, em sede policial, contribuíram com diversas informações que levaram à provável autoria do fato”, avaliou o juiz.

De acordo com o inquérito, outra paciente do médico afirmou que Renata era responsável por encontrar clientes e marcar consultas, e que o local onde seria feito seu procedimento era a residência da namorada de Denis. No estacionamento do prédio foi encontrado um carro com medicamentos guardados, incluindo um remédio usado para cirurgias de glúteos.

Caso

A bancária Lilian Calixto, de 46 anos, morreu após passar por um procedimento estético na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Parentes contaram que ela saiu de Cuiabá, no Mato Grosso, onde mora, para um procedimento estético nos glúteos. O procedimento foi realizado no apartamento de Denis Furtado, o “Doutor Bumbum”, na Barra. Lilian passou por complicações e foi socorrida ao Hospital Barra D’or em estado extremamente grave, segundo a unidade de saúde.

O Barra D’or informou também que, mesmo após “manobras de recuperação”, não foi possível reverter o quadro de saúde e Lilian acabou morrendo na madrugada do dia 15 de julho. Ainda segundo parentes da vítima, que deixa dois filhos e marido, durante o procedimento foi usado polimetilmetacrilato.

O médico e mãe dele, Maria de Fátima Furtado, foram presos na tarde do dia 19, após quatro dias foragidos.

Eles foram encontrados por policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) em um centro empresarial na Barra. Segundo a delegada Adriana Belém, da 16ª DP, os dois estavam no escritório de um advogado, com quem ela negociava a rendição.

Nas redes sociais, uma parente de Lilian manifestou seu descontentamento com o trabalho do médico, que seria responsável pela morte da bancária, e que o suspeito teria bloqueado as redes sociais.

“Aos meus amigos que a conheceram, eu a tinha como uma pessoa muito querida e sabem do que estou falando. Minha cunhada Lilian Calixto foi vítima desse ser desumano, hoje foragido da polícia, e o meu irmão e minha sobrinha sofrendo as dores dessa grande perda”, escreveu.

