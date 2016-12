Mulher é morta a tiros por um homem depois que ela se recusou a dançar com ele em um casamento na Índia

Uma pessoa registrou o momento em que um homem atira e mata uma dançarina grávida durante uma festa de casamento. Nas imagens é possível ver Kulvinder Kaur, 25 anos, dançando no palco da cerimônia com outras mulheres quando o atirador se aproxima e realiza os disparos.

O homem cometeu o crime depois de ter sido impedido de subir no palco para dançar com Kulvinder, que estava grávida de dois meses. O marido da vítima, Rajinder Singh, disse que o assassino era convidado do noivo e que estava embriagado no momento.

O caso aconteceu em Punjab, na Índia.

