Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2019

Cantora escreveu que interrompe temporariamente sua carreira para se dedicar à maternidade Foto: Reprodução de TV Marília Mendonça. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

“Estou dando uma pausa no meu auge, literalmente”, anunciou a cantora Marília Mendonça neste domingo (1º), em suas redes sociais. Em um texto com uma foto em que está grávida, chorando durante uma apresentação, ela escreveu que interrompe temporariamente sua carreira para se dedicar à maternidade.

No texto em que fala da pausa de sua carreira, ela diz estar no auge “do meu amor, o auge da minha vida, o auge da minha felicidade, o auge do meu crescimento como mulher, o auge do meu amadurecimento”.

Ela fala também sobre a gravidez: “Como eu não seria bem-sucedida tendo em meu ventre o meu grande amor, de quem eu já escuto os sinais de chegada?”. No texto, ela deixa claro que se trata de uma interrupção temporária: “Já já estou de volta para morrer de amor por tudo isso junto e misturado”.

Ela havia anunciado a gravidez em junho. Em maio, tinha revelado seu relacionamento com Murilo Huff. Na ocasião, a cantora chegou a trocar seu apelido em uma rede social por “Marília apaixonadinha Mendonça”. No Dia dos Namorados, os dois trocaram declarações de amor pelas redes sociais.

