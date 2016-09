Grazi Massafera assume namoro com herdeiro milionário

Após ser flagrado no início de junho aos beijos num restaurante do Rio, Grazi Massafera e Patrick Bulus foram vistos na tarde de domingo (4) passeando de bicicleta na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Eles estavam a caminho de uma academia, onde malharam juntinhos.

E o namoro parece ser seríssimo! A atriz já conheceu a família do amado, que mora numa luxuosa cobertura na Avenida Vieira Souto, de frente para a praia e num dos endereços mais caros do Rio.

Na semana passada, ela esteve no aniversário da namorada do irmão de Patrick, e posou ao lado da sogra, Neide Bulus. O empresário também já conheceu Gilmar, o pai da atriz. Pelo visto, agora, só falta a mãe de Grazi, Dona Cleuza, vir do Paraná para aprovar o genro, o que deve acontecer em breve.

Patrick já namorou por dois anos a também atriz Mariana Rios, mas o relacionamento chegou ao fim pouco tempo antes de o empresário começar um romance com Grazi. Mariana recentemente deixou de seguir a colega de profissão no Instagram.

