Grazi Massafera carrega a filha, Sofia, nas costas em passeio no shopping

Grazi Massafera é mãe em tempo integral. Quando não está trabalhando, a atriz faz questão de passear com a filha Sofia, de 4 anos, para quem adora cantar, como aconteceu nesta sexta-feira (9). A artista levou a menina e o pai, Gilmar, ao cinema no shopping Fashion Mall, Zona Sul do Rio.

A diversão foi a palavra de ordem do passeio em família. Grazi carregou a filha nas costas ao descer a escada rolante. Em outro momento, Sofia foi fotografada sorridente correndo pelo local. Massafera ainda encontrou a amiga Anna Lima no shopping, com quem pratica atividades físicas.

Dona de uma silhueta enxuta, Grazi recebe elogios pela boa forma mas conta que mudou os treinos depois de completar 30 anos. “Eu não fazia aeróbico. Não consigo fazer aeróbica na academia, como esteira e bicicleta, então procurei a dança, muay thai ou corrida ao ar livre. Não faço todo dia, mas depois dos 30 comecei a fazer duas vezes na semana”, disse.

A atriz concilia a agenda atribulada com a rotina de exercícios físicos. “Eu procuro me alimentar bem e beber bastante água. Quando tenho tempo, faço musculação e aulas de muay thai. Eu perco peso com facilidade, então preciso apostar em treinos para aumentar minha massa muscular. A frequência varia de acordo com os meus compromissos profissionais, mas já deixo a roupa de ginástica pronta no carro, para quando tenho uma folga”, acrescentou.

