Grazi Massafera diz estar na melhor fase de sua carreira

Novela boa, filha linda, autoestima nas alturas e um “quase namorado”. Grazi Massafera não tem motivos para reclamar de 2019. A atriz, que se faz de desentendida ao falar sobre a relação com Caio Castro, acredita que merece tudo o que anda acontecendo em sua vida. “Amadureci e estou vivendo a energia do merecimento. Antes, achava que não merecia os trabalhos que apareciam, que nada estava bom, que tudo era ruim. E desta vez tem sido diferente. Sinto que estou em outro momento da carreira e da vida”, afirma ela.

No ar em ‘Bom Sucesso’, Grazi sente que está representando muitas mulheres. A loura se inspira na mãe, nas tias e até em sua própria vida antes da fama para contar a história da costureira. A repercussão tem deixado a atriz feliz e muito mais segura para seguir na dramaturgia. “Falo que vou deixar de atuar, depois desfalo. A parte mais difícil, hoje, é a minha carga horária. São 11, 12 horas por dia dentro dos Estúdios Globo”, revela a musa.

Quando recebeu o convite para fazer a novela das sete, Grazi pensou em recusar. Ela diz que queria estar mais presente na vida da filha, que está em processo de alfabetização, mas a essência da personagem a cativou por inteiro. “Tem muito da minha vida ali. A Paloma é uma homenagem para todas as mulheres”, diz ela, que se virava como cabeleireira no passado e até hoje faz suas próprias mechas, unhas e sobrancelhas.

O sucesso da novela, segundo Grazi, vem do texto e, sobretudo, desta força de Paloma. A mocinha é vista pela atriz como a verdadeira mulher brasileira, que não desiste dos sonhos, cria os três filhos sozinha e não abaixa a cabeça para ninguém. “As Palomas sempre existiram por aí, mas só agora estamos preparados para contar e ouvir essas histórias sem julgamentos”, reflete a estrela e defensora das lutas femininas.

Mãe de Sofia, fruto de seu relacionamento com Cauã Reymond, Grazi se alegra em ver que os tempos mudaram e sua herdeira já está crescendo em um mundo menos machista.”Até as princesas da Disney mudaram. Elas não precisam mais do príncipe para serem felizes. Não que tenham perdido sua importância, mas os meninos estão recebendo uma educação diferente e libertadora. Fico feliz quando vejo os homens participando da educação dos filhos. Nós, mulheres, estamos conseguindo mudar bastante coisa”, comemora.

Promessa para decorar textos

Além de trabalhar muitas horas por dia, Massafera diz que um desafio é decorar os textos da novela. Em sua primeira oportunidade na TV, a atriz conta que fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida. Desde então, todo texto decorado é levado para a sala dos milagres da Basílica de Aparecida, no interior de São Paulo.

“Prometi pra santa: ‘Se eu conseguir decorar esse texto até o final, levo na sala dos milagres. Decorei, deixei lá e agora todos vão pra lá. Lembro que tinha medo de fazer prova oral na escola. Teve uma vez que estudei feito uma condenada e quando a professora perguntou apagou tudo da minha memória. Fiz xixi na calça, fiquei traumatizada. Aí fui trabalhar com texto, quase uma prova oral todos os dias”, recorda, aos risos.

Para relaxar, Grazi encontrou a solução no ioga. A atriz diz que aprendeu a respirar depois que iniciou a prática e só assim tem dado conta da carga emocional de Paloma. “Imagina você sair da sua casa com uma filha linda, feliz, saltitante. Aí chega no Projac e passa o dia chorando, pensando em desgraça. Eu achava que ioga era coisa de quem não tinha o que fazer, que análise era pra louco. Mas são essas coisas que estão me ajudando nessa fase”, revela a estrela.

Elogiada por sua beleza, Grazi conta que não tem muitos segredos. A atriz tem optado por usar cada vez menos produtos. Ela conta que o casamento do Príncipe Harry com Meghan Markle despertou esse seu lado mais natural. “A gente está em um momento muito over, fake. É muita maquiagem, marcação, caveirão. Quando vi a princesa casando com pouca maquiagem achei tão bonito, passou uma imagem tão importante para mim, que resolvi seguir. Acho que a gente está nesse momento de virar a chave”, resumiu.

De olho nas personagens

Assim como evitou falar de Caio Castro, Grazi prefere não opinar sobre o coração de Paloma. A atriz não declara torcida para Ramon (David Junior) ou Marcos (Romulo Estrela). O que ela quer é que a mocinha seja feliz e aprenda cada vez mais com os livros de Seu Alberto (Antônio Fagundes).

“Trabalhar com o Antônio Fagundes tem sido incrível. A gente já fez uma novela juntos, ‘Tempos Modernos’. Foi a pior novela da Globo (risos). A gente se reencontrou e falou: ‘Agora a gente vai fazer uma novela, tomara que dê certo… Deus abençoe’. E abençoou, para a gente esquecer o que passou. Mas são experiências”, comenta ela.

Atenta ao noticiário, a artista também afirma que ficou feliz quando leu que a Globo confirmou a continuação de ‘Verdades Secretas’, trama de Walcyr Carrasco exibida na faixa das 23h em 2015. Na época, a loura se destacou como Larissa e chegou a concorrer ao Emmy como Melhor Atriz. Mas não sabe se estará no elenco da segunda temporada.