Grazi Massafera e Alexandre Nero são indicados ao Emmy: “Gratidão imensa”, diz atriz

Grazi Massafera recebeu a notícia da nomeação ao Emmy Internacional com surpresa na manhã desta segunda-feira (26). A atriz concorre na categoria Melhor Atriz por seu trabalho na novela “Verdades Secretas”, que também foi indicada como Melhor Novela.

“Acabei de saber! Estou muito, muito feliz e muito honrada. A Larissa me deu muitas alegrias e um desejo imenso de continuar trabalhando e aprendendo cada vez mais, com tudo e todos à minha volta. Nada disso teria sido possível se eu não tivesse contado com a ajuda dos meus amigos de cena, da caracterização, dos meus diretores, da produção, a técnica, os câmeras… É uma gratidão imensa, que vou carregar comigo para sempre”, disse Grazi.

A mãe de Sophia, que concorrerá com nomes como a veterana Judi Dench, agradeceu a confiança do autor Walcyr Carrasco. Antes da novela, ela colecionou uma série de mocinhas, todas sem maiores repercussões, até o grande papel: a modelo fracassada entregue ao vício, que lhe subtraiu a beleza e revelou o amadurecimento como atriz.

“A gente trabalhou junto o tempo inteiro. Todos trabalhamos no nosso nível máximo de dedicação e criatividade, e essa é a recordação que vou guardar deste trabalho tão especial. Fico muito grata também ao Maurinho e ao Walcyr Carrasco, que acreditaram em mim!”, disse Grazi.

Nero concorre a Melhor Ator

A Academia Internacional das Artes & Ciências Televisivas divulgou hoje os indicados ao Prêmio Emmy Internacional. Na lista, a TV Globo aparece com seis indicações em cinco categorias. Além de Grazi, Alexandre Nero vai concorrer como Melhor Ator por “A Regra do Jogo”.

A novela de João Emanuel Carneiro também disputa o prêmio de Melhor Novela com “Verdades Secretas” e outras duas produções estrangeiras: a canadense “30 Vies” e a filipina “Bridges of Love”.

Além disso, o humorístico “Zorra Total” vai disputar o prêmio de Melhor Série de Comédia, e “Os Experientes”, de Melhor Minissérie. Os vencedores serão conhecidos no dia 21 de novembro, durante cerimônia em Nova York. (AG)

