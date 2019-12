Celebridades Grazi Massafera e Caio Castro estão juntos em Carneiros onde devem passar o Réveillon

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2019

Os dois (D) nunca assumiram namoro, mas são sempre clicados por aí Foto: Reprodução/Instagram Os dois nunca assumiram namoro, mas são sempre clicados por aí (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Eles nunca assumem, mas estão sempre juntos. Caio Castro, de 30 anos, e Grazi Massafera, 37, aparecem lado a lado em fotos de amigos publicadas no Instagram nos últimos dias. Os dois curtindo a praia de Carneiros, em Pernambuco, onde devem passar o Réveillon.

Há meses, os atores têm sido flagrados juntos em diversos momentos. As especulações a respeito de um romance entre eles teve início na festa de aniversário de Luciano Huck, 48, no último dia 3 de setembro. O casal já foi fotografo em momentos na praia, em um fim de semana, e trocaram beijos durante o Rock in Rio, por exemplo.

Em entrevista a Giovanna Ewbank, 33, recentemente, no canal da atriz no YouTube, Castro voltou a fazer mistério sobre sua vida amorosa e afirmou que apenas que “status limitam”, mas completou que o coração está sempre preenchido. Ele disse ainda que não planeja muito as coisas, mas que em dez anos espera estar casado e ter uns dois filhos.

