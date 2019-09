Grazi Massafera e Caio Castro trocam emojis no Instagram e aumentam suspeita de romance

Tem mais casal global se formando por aí. Após serem vistos juntinhos no Rock in Rio, Grazi Massafera e Caio Castro passaram a interagir nas redes sociais publicamente. A atriz compartilhou uma foto em que mostra seu copo de bebida com o palco do festival ao fundo. “Vamos de pista? Vamos!”, disse ela, animada, na legenda.

O ator respondeu à publicação com um emoji com os olhos de coração. Grazi, na sequência, ainda respondeu da mesma forma.

Os rumores sobre o romance entre os dois começou no início de setembro após eles supostamente trocarem beijos em uma festa. Desde então, eles já foram flagrados juntos algumas vezes e inclusive chegaram a passar um final de semana juntos no litoral paulista.

