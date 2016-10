Grazi Massafera fala sobre o fim do casamento com Cauã Reymond

Grazi Massafera falou sobre o novo namorado, Patrick Bulus, e sobre sua relação com o ex-marido Cauã Reymond em entrevista à revista Marie Claire. A atriz assumiu recentemente o relacionamento com Bulus, herdeiro de uma das maiores seguradoras do país e ex-namorado da também atriz Mariana Rios.

Também afirmou ter uma ótima relação com o ex, apesar de toda a turbulência que viveu ao colocar um ponto final no casamento com Reymond: “Quando nos separamos, foi cruel. Naquele processo turbulento, achei meu canto de conforto ao lado de minha mãe. Mas não quero falar disso… Estou em um momento maravilhoso! Vivo uma nova relação, o Cauã também”, disse Grazi à revista.

A atriz que atualmente vive Luciane, uma ex-garota de programa, em a A Lei do Amor, novela das 21h da TV Globo, ainda contou que não houve um encontro entre ela, Bulus, Cauã e Mariana Goldfarb, namorada de Reymond. “Não ocorreu de sentarmos os quatro com a Sofia porque tudo ainda é muito recente. Provavelmente vai acontecer. Talvez no aniversário dela, em maio”, contou Grazi.

