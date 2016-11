Grazi Massafera usou 91 mil reais em joias no Emmy Internacional

Grazi Massafera brilhou na cerimônia do Emmy Internacional, na noite desta segunda-feira, 21, em Nova York (EUA). Literalmente! Além das pedrarias no vestido da grife Dolce & Gabbana que a atriz escolheu, ela usou joias assinadas pelo designer Jack Vartanian. O brinco, em ouro branco negro com esmeralda, custa 45 mil reais. Já o anel, feito com os mesmos materiais mas também com diamantes, sai por 46 mil reais. As peças foram encomendadas diretamente na loja de Vartanian em Nova York.

Grazi foi indicada na categoria Melhor Atriz por sua atuação como a modelo drogada Larissa em “Verdades Secretas”, mas acabou perdendo o troféu para a atriz Christiane Paul.

