Gre-Nal 421 terá ação solidária da Rede Pampa em apoio à Campanha do Agasalho

O Gre-Nal 421 será especial. No auge do inverno gaúcho, a Rede Pampa se uniu à prefeitura de Porto Alegre para potencializar a Campanha do Agasalho 2019. Durante o clássico, que acontecerá no dia 21 de julho, às 19h, no estádio Beira-Rio, ocorrerá coleta e divulgação. A ideia é ampliar as possibilidades de doação, para que mais pessoas sejam beneficiadas.

Na ação “Driblando o Frio no Gre-Nal” da Rádio Grenal (FM 95.9), gremistas e colorados serão convidados a doarem peças de roupas e disputarem o “título de torcida mais solidária do Gre-Nal 421”. A rádio 104 FM também participará das atividades nas blitze de arrecadação que ocorrerão nos estádios.

A iniciativa tem o apoio da Prefeitura de Porto Alegre e, nesta terça-feira (2), a parceria foi selada. O Secretário de Comunicação de Porto Alegre, Orestes de Andrade Jr., recebeu a comunicadora Ana Aguiar, representante da Rede Pampa de Comunicação em seu gabinete. Orestes destacou a importância de a população entender a campanha como “comunitária”, algo que não é apenas do Executivo municipal, mas de todos.

A diretora de conteúdo da Rede Pampa, Marjana Vargas, ressalta a importância de aderir à uma campanha de tamanho impacto na sociedade. “O principal objetivo desta campanha é contar com a paixão do torcedor para fazer o bem e a Rádio Grenal terá agora o respaldo da FM 104 para movimentar ainda mais o Rio Grande do Sul”.

