Gre-Nal no Tá na Mesa

O mercado da bola é um dos assuntos que o presidente do Grêmio e o ex-presidente do Internacional irão falar na próxima reunião-almoço

Aproveitando que a Copa do Mundo de Futebol, a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), recebe nesta quarta-feira (20) dois grandes nomes deste esporte no Estado que fizeram e estão fazendo a diferença. São eles: o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior e Fernando Carvalho, ex-presidente do Internacional.

Futebol: Paixão de Milhões é o tema do próximo Tá na Mesa.

