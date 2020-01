Sakellaropoulou, atual presidente do Conselho de Estado, recebeu 261 votos a favor de um total de 300 deputados. Em uma demonstração incomum de harmonia, o nome da juíza, que é do partido conservador, foi apoiado também pela esquerda, inclusive pelo Syriza, agremiação que estava no poder até julho do ano passado.

Ela assumirá a função no dia 13 de março. Divorciada, Sakellaropoulou é filha de um ministro da Suprema Corte do país e fez pós-graduação em Sorbonne, em Paris (França).

Na Grécia, o cargo de presidente é mais protocolar, representando o país em eventos e cerimônias oficiais. Quem, de fato, gerencia o governo é o primeiro-ministro, atualmente Kyriakos Mitsotakis, que foi escolhido pelos eleitores gregos em julho de 2019.