O Greenpeace protocolou nesta quarta-feira (30) no Supremo Tribunal Federal (STF) uma ação contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por suposto crime de difamação. Conforme a ação, Ricardo Salles difamou o Greenpeace ao sugerir que a ONG pode ter sido responsável pelo derramamento de óleo em praias do Nordeste.