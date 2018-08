Campeonato Brasileiro: Grêmio 2 x 0 Flamengo (segundo tempo em andamento)

Jogando em casa na noite desse sábado, o time alternativo do Grêmio enfrenta o Flamengo pela décima-sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está no segundo tempo e vai sendo vencida pelos gaúchos por 2 a 0.

Os gols foram marcados aos 46 minutos da primeira etapa e aos três minutos do segundo tempo, pelos atacantes Jael – que havia desperdiçado um pênalti – e Marinho, estufando a rede pela primeira vez com a camisa tricolor.

Esse resultado parcial deixa o Mosqueteiro momentaneamente em terceiro lugar na competição, com 30 pontos, um à frente do Inter, que só jogará na segunda-feira, contra o Atlético.

