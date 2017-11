O Grêmio enfrenta o Vitória-BA, pela trigésima-quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, às 17h deste domingo (12), é no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, devido à cedência da Arena para o show da banda britânica Coldplay, realizado na noite de sábado.

A partida tem cobertura ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br).

