Grêmio 1 x 0 Athletico-PR: confira como foi o primeiro tempo

Não é Copa do Brasil. É Brasileirão! Pela 16º rodada do campeonato, Grêmio e Athletico-PR estão voltando a se enfrentar neste sábado às 17h. O placar, novamente, está favorecendo o tricolor. Logo no início Luan marcou e o placar está em 1 a 0.

O técnico Renato Portaluppi manteve seu planejamento e está com time totalmente reserva. Já o Athletico optou por um time misto.

O Grêmio começou atacando, botando pressão e não deu outra. O Athletico não começou nem a respirar e, logo aos quatro minutos, ele, Luan, voltou a marcar. Após belo passe de Thaciano, Luan ficou na cara do gol e só deslocou o goleiro Santos. Grêmio 1, Athletico 0.

Recuar? Que nada. Novamente Thaciano participou de uma bela jogada e quase fez um golaço. Aos oito, Pepê iniciou um contra-ataque e deixou o meia livre na grande área. Apesar de estar impedido, o volante dominou de peito e furou a bicicleta.

O Atlhetico conseguia chegar, tinha mais posse de bola, mas não levava muito perigo ao gol de Julio César. Sofria para criar lances de real perigo. Já o tricolor utilizava bem os contra-ataques e, com muita velocidade, conseguia chegar, principalmente com Luan.

A equipe paranaense, aos 20, já somava cinco escanteios. Neste minuto, o Athletico chegou com perigo: a defesa gremista tirou mal a bola e Rony pegou o rebote, mas Galhardo tirou para escanteio.

Porém, as chances de gol, após a abertura do placar, sumiram. As equipes até chegavam, mas sem perigo de gol. Aos 30, aconteceu o primeiro chute perigoso do Athletico. Rony, no rebote, chutou com força, mas a bola passou próximo ao lado esquerdo do gol de Julio César.

Aos 37, Julio César trabalhou novamente. Cirino passou para Vitinho, e, de cara a cara, chutou fraco e o goleiro gremista salvou. Depois, de novo. No contra-ataque, Márcio Azevedo recebeu livre e disparou uma bomba em cima do goleiro Júlio César, que salvou o Tricolor mais uma vez.

Nos acréscimos, quase o segundo do tricolor saiu. Thaciano recebeu e mandou uma bomba. Com a mão esquerda, Santos fez uma defesaça e evita o segundo gol do tricolor.

O Athletico cresceu no final da primeira etapa. O Grêmio levou sustos, mas conseguiu manter a vitória parcial. O placar está em 1 a 0.

Deixe seu comentário: