Grêmio analisa imagens de suposta ofensa à Matheus Henrique durante o jogo contra o Athletico-PR

*Valéria Possamai

Passada a partida desta quarta-feira, que culminou na eliminação do Grêmio, nos pênaltis, na Arena da Baixada, o duelo entre Athletico-PR e Grêmio pode ganhar um fato novo. Conforme apurou a Rádio Grenal, o departamento jurídico do clube gaúcho analisa imagens de um xingamento proferido ao volante Matheus Henrique, que pode caracterizar suposto caso de injúria.

O vídeo ganhou repercussão entre os torcedores pelas redes sociais, na tarde desta quinta-feira. Em contato com jurídico do Grêmio, a Rádio Grenal foi informada que o clube está reunido analisando as imagens, para posteriormente, se necessário, tomar decisões sobre o episódio.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

