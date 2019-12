Grêmio Grêmio anuncia a venda de Luan ao Corinthians por R$ 22,7 milhões

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2019

O Grêmio fez questão de detalhar que Luan comunicou de forma "clara e formal seu desejo de sair do clube por considerar seu ciclo encerrado" Foto: Lucas Uebel/Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio anunciou na tarde deste sábado (14) que concluiu a venda de Luan ao Corinthians. O negócio foi fechado por 5 milhões de euros (R$ 22,7 milhões), valor que o clube paulista pagará por 50% dos direitos do meia-atacante – a outra metade segue sendo da agremiação gaúcha.

Além disto, o Corinthians quitará junto ao Bahia o saldo devedor do lateral-esquerdo Juninho Capixaba, cujos direitos pertencem ao time alvinegro. O jogador está emprestado ao time tricolor desde julho de 2018.

Em comunicado divulgado em seu site oficial , o Grêmio fez questão de detalhar que Luan comunicou de forma “clara e formal seu desejo de sair do clube por considerar seu ciclo encerrado”. E que o vínculo do atleta iria só até o fim de 2020, logo, a partir de julho ele poderia assinar com qualquer outra agremiação sem que o time gaúcho levasse nada financeiramente.

Uma nota de agradecimento para o jogador foi postada neste sábado no Twitter do clube. “Luan, obrigado por todos os gols, assistências, títulos e suor que dedicaste ao Tricolor enquanto vestiu o nosso manto. Desejamos força nos próximos desafios da tua carreira!”

Na noite de quarta-feira (11), foi noticiado que o negócio estava fechado, com o anúncio sendo questão de tempo. Mais cedo, o presidente gremista, Romildo Bolzan, disse que “Clayson não me agrada nem um pouquinho”, quando questionado sobre alguns jogadores que poderiam entrar na negociação.

Andrés Sanchez, mandatário alvinegro, então, esbravejou quando procurado pela Rádio Grenal para falar sobre as declarações do colega: “Não falou comigo e fica dando essas m*** de entrevista!”. Na sexta-feira (13), foi apurado que tudo estava fechado, restando apenas a assinatura de contrato que terá duração de quatro anos, o que deve ter acontecido neste sábado.

Fala, Luan

“Estou muito feliz. É a realização de um sonho de criança poder vestir essa camisa. Espero corresponder todo o carinho que tenho recebido já nas redes sociais, nas ruas e na própria Arena Corinthians.”, disse o atleta ao site oficial do Corinthians. “Chego com muita expectativa e vontade de dar alegria ao torcedor corintiano. Sou mais um louco do bando. Vai, Corinthians!”, encerrou Luan.

As conquistas de Luan com o Grêmio

Revelado pelo Tanabi, do interior de São Paulo, Luan chegou ao Grêmio em 2013, para a base. Virou profissional em 2014. No clube, ganhou seis títulos: Copa do Brasil 2016, Libertadores da América 2017, Recopa Sul-Americana 2018, Gaúchos de 2018 e 2019 e a Recopa Gaúcha 2019.

Em 2017, foi eleito o Rei da América, prêmio que escolhe o melhor jogador das Américas, e também esteve na seleção do Prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet como um dos melhores segundos atacantes.

