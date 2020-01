Futebol Grêmio bate o Oeste-SP e decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste sábado, será um Grenal, pela primeira vez na história

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2020

Tricolores venceram e estão na final contra os colorados. Foto: Divulgação/Grêmio FBPA Tricolores venceram e estão na final contra os colorados. (Foto: Divulgação/Grêmio FBPA) Foto: Divulgação/Grêmio FBPA

O Grêmio está classificado para a grande final da Copa São Paulo de Futebol Junior. Na tarde desta quarta-feira (22), o Tricolor derrotou o Oeste-SP pelo placar de 1 a 0, em partida válida pelas semifinais, disputada na Arena Barueri. O gol da classificação gremista foi anotado pelo artilheiro Elias. A decisão será em clássico Gre-Nal no sábado, às 10h, no Estádio Pacaembú. A partida terá transmissão da Rádio Grenal.

O primeiro tempo do confronto começou de forma equilibrada, com o Grêmio tentando manter a posse de bola e os paulistas buscando os contra-ataques sempre em velocidade na transição. Porém, a melhor chance veio aos sete minutos. Elias recebeu o passe na linha da defesa adversária e arrancou com a bola para invadir a área. De frente para o goleiro, acabou passando um pouco da bola e teve que corrigir a corrida antes de arrematar de canhota, para a defesa do goleiro, mandando para escanteio.

Os adversários tentaram surpreender em arremates de fora da área, mas sem o direcionamento correto. Aos 20 minutos, Matheus Nunes cobrou o lateral direto na área. Elias disputou com a zaga e a bola respingou para a entrada. Pedro Lucas pegou de frente o chute forte de primeira para nova defesa do arqueiro que espalmou no susto para escanteio. Seis minutos depois, o time local chegou em chute de fora que passou raspando o travessão, para fora.

O Tricolor chegou forte novamente aos 28 minutos. Após boa jogada coletiva, Vanderson inverteu para a esquerda. Matheus Nunes acionou Fabricio no fundo do campo. Ele passou rasteiro na risca da pequena área. Rildo se adiantou ao zagueiro e tentou o desvio, mas a bola foi pra fora. Na jogada mais perigosa até então, aos 30 minutos, a cobrança da falta lateral da direita caiu na segunda trave. O jogador do Oeste apareceu livre para desviar de chapa e a bola passou raspando o ângulo do arqueiro Adriel.

Na segunda etapa, as equipes não demonstraram tanta intensidade como na primeira etapa. Tanto que a primeira finalização ao gol saiu aos 14 minutos, com o atacante Elias. A bola saiu fraca e longe da meta do goleiro do Oeste. Aos 17, o time paulista quase abriu o placar, mas o goleiro Adriel estava atento para praticar a defesa e evitar o primeiro gol do jogo. Na sequência, o Oeste chegou com maior perigo mais uma vez, com outra boa participação do goleiro gremista, que interceptou a jogada. Aos 21, saiu o primeiro cartão amarelo para o Tricolor. Vanderson foi advertido após falta rente à linha lateral. A primeira alteração do técnico Guilherme Bossle foi aos 23 minutos. Pedro Lucas deixou o jogo para a entrada de Gonçalves.

A movimentação do meio-campo gremista mudou com a alteração. Aos 26 minutos o Tricolor perdeu uma bela oportunidade de abrir o placar. Em cruzamento após cobrança de falta de Gonçalves, o meia Rildo conseguiu subir entre os zagueiros paulistas e cabecear com muito perigo à meta do goleiro Márcio. Quase que o Grêmio sai na frente! Aos 32′, o meia Kauê acertou o rosto do volante Fernando Henrique em uma disputa de bola. Após desentendimento entre os atletas, o juiz deu cartão amarelo apenas para o atleta gremista. Na sequência, o técnico Guilherme colocou em campo Luís no lugar de Gazão.

Aos 35 minutos, o meia Wellinton, do Oeste, foi brincar na frente da própria área. Inteligente, o atacante Elias desarmou o atleta paulista e, cara a cara com o goleiro, bateu forte e rasteiro para abrir o placar! Grêmio 1 a 0 com um pé na final da Copa São Paulo! Logo após o gol, Elias sentiu cãibras e foi substituído pelo atacante Vitor.

Desesperado, o Oeste se atirou pra cima para tentar o esforço final, mas a zaga gremista levava ampla vantagem sobre os paulistas. Com jogo prometido até 49 minutos, os atletas gremistas procuraram esfriar o jogo e Luizinho acabou tomando cartão amarelo por retardar uma cobrança de falta do Oeste.

Exatamente aos 49 minutos, o juiz encerrou o papo e, após 29 anos, o Grêmio volta a uma final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O adversário será o Internacional, no próximo sábado no Pacaembu.

