Grêmio busca nesta noite o penta da Copa do Brasil contra o Atlético-MG na Arena

O treinador do Grêmio, Renato Portaluppi, garantiu que o time está preparado para buscar o pentacampeonato da Copa do Brasil. O Tricolor enfrenta nesta quarta-feira (07) o Atlético-MG a partir das 21h45min na Arena, em Porto Alegre, no jogo de volta da final da competição.

“Eles [os jogadores] querem. Eles sabem da responsabilidade que eles têm, e pode ter certeza que não vão deixar escapar esse título”, disse. “A gente sabe que não vai ser nada fácil. Temos uma pequena vantagem que vamos procurar esquecer e buscar esse objetivo.”

Os atletas finalizaram nessa terça-feira a preparação para a partida na Arena. Após uma conversa dos jogadores e comissão técnica, foi feito um treino recreativo, com cobranças de penalidades máximas. Pedro Geromel e Edilson foram novamente poupados da carga do treino, mas devem participar do jogo. A equipe não contará com o atacante Pedro Rocha, suspenso, que será substituído por Everton.

O time que deve entrar em campo será: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann, Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Ramiro, Douglas, Everton; Luan.

O Grêmio tem a vantagem do placar de 3 a 1 construída no primeiro duelo, em Belo Horizonte. Artilheiro do Atlético na temporada, com 25 gols, o atacante Robinho afirmou que a equipe mostrará um futebol melhor neste segundo jogo e que tem confiança que a vantagem pode ser revertida.

Carol

Sobre sua filha, Carol Portaluppi, Renato disse que ela poderá entrar no campo após o jogo se o Grêmio for campeão. “Ela estará em campo sim. Se forem multar o Grêmio, o Grêmio vai pagar a multa”, afirmou.

