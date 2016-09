Grêmio completa 113 anos em crise

Os torcedores do Grêmio esperavam comemorar os 113 anos do clube de forma muito mais tranquila. No entanto, o Tricolor chega à data sem treinador e sem diretoria de futebol. Depois da demissão do técnico Roger Machado, também caiu todo departamento de futebol composto por Antonio Dutra Júnior, Alberto Guerra e Alexandre Rolim.

Enquanto uma nova diretoria não assume, o presidente Romildo Bolzan vai comandar o futebol. Caberá a ele escolher o novo treinador, que deve ser jovem, moderno e sanguíneo. Eduardo Baptista, da Ponte Preta, e Antonio Carlos Zago, do Juventude, estão entre os cotados. Renato Portaluppi não agrada a Bolzan.

O auxiliar James Freitas comandará o time no domingo (18) contra o Fluminense.

Na chegada da deleção do Grêmio a Porto Alegre depois da derrota por 3 a 0 para a Ponte Preta, em Campinas, os jogadores foram hostilizados por um grupo de torcedores no Aeroporto Salgado Filho, que cobrava mais respeito ao clube. Alguns objetos foram jogados contra o ônibus do clube.

