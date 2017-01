GrÃªmio divulga nota de pesar pelo falecimento do gremista Teori Zavascki

Após a confirmação do falecimento do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e relator da Operação Lava-Jato, Teori Zavascki, na queda de um avião em Paraty, no litoral Sul do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (19), o Grêmio divulgou uma nota de pesar lamentando a morte do ministro, gremista.

“O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense manifesta seu pesar com o falecimento ocorrido nesta quinta-feira, do Ministro do Superior Tribunal Federal Teori Zavascki. Reconhecido como notório gremista, Teori Zavascki foi membro do Conselho Deliberativo do Grêmio até 2013. Neste momento de dor, o Clube se solidariza com os seus familiares e amigos”, diz o texto.

