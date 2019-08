Grêmio e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta por uma vaga na final da Copa do Brasil

Grêmio e Athletico PR começam a decidir uma vaga na final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (14), na Arena, às 21h30min, e foi com os portões fechados a primeira parte do treinamento do Tricolor, na tarde desta terça (13), no CT Luiz Carvalho. Foi o último trabalho antes do duelo diante do time paranaense.

Quando o acesso à imprensa foi permitido, pontualmente às 16h, o técnico Renato Portaluppi participava do tradicional e descontraído recreativo que, como de costume, antecede aos jogos. Ainda que não tenha indicado qual time colocará em campo para o jogo desta quarta, Renato não deverá ter problemas para escalar o time titular.

O atacante Luciano, que já participou da Copa do Brasil pelo Fluminense, é o único desfalque. Diego Tardelli, que não foi utilizado na partida do final de semana, contra o Flamengo, está liberado pelo Departamento Médico. Na segunda-feira (12), ele já havia treinado normalmente.

No final da movimentação, o grupo treinou conclusões e cobranças de pênaltis.

Após o trabalho, tivemos a tradicional entrevista coletiva do atleta e também a ilustre presença do presidente Romildo Bolzan, que fez questão de falar ao torcedor neste momento em que o Tricolor começa uma sequência de jogos decisivos, que engloba também o duelo diante do Palmeiras, pela Copa Libertadores.

Antes do mandatário gremista, o meia Alisson projetou o início da decisão de 180 minutos contra o Ahtletico. Já o presidente Romildo Bolzan, dentre vários temas, revelou o acordo entre as direções das duas equipes para liberação de 2200 ingressos para o torcedor visitante, tanto em Porto Alegre quanto em Curitiba (PR).

