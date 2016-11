Primeiro tempo: Atlético-MG 0 X 1 Grêmio

O Grêmio abre o placar no Mineirão. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Pedro Rocha dribla Gabriel e finaliza no canto do goleiro Victor. Grêmio 1 a 0

Começa nesta quarta-feira (23), às 21h45, no Mineirão, em Minas Gerais, a decisão da Copa do Brasil 2016. Grêmio e Atlético-MG entram em campo com objetivos idênticos, mas com históricos completamente diferentes.

O Grêmio já conquistou a Copa do Brasil em quatro oportunidades (1989, 1994, 1997 e 2001). Além disso, o time gaúcho já levantou canecos da Copa Libertadores (1983 e 1995).

O Atlético-MG, por sua vez, vem ganhando fama de equipe copeira apenas nos últimos anos. Em 2013, com uma campanha épica, conquistou a Copa Libertadores. No ano seguinte, foi a vez de levantar a taça da Copa do Brasil. Para acabar com o jejum de nunca ter comemorado o torneio, entretanto, o caneco foi levantado em grande estilo, sobre o maior rival, o Cruzeiro.

Para o confronto desta noite, o Atlético-MG tem problemas. O Galo perdeu de última hora o meia-atacante Luan, com um edema na panturrilha direita. O lateral-esquerdo Fábio Santos, e o zagueiro Erazo também preocupam e podem desfalcar a equipe mineira.

Já o Grêmio teve apenas uma preocupação durante último treinamento antes da partida, já que teve uma inesperada ausência do zagueiro Geromel. O atleta sentiu um desconforto muscular, entretanto, está relacionado para a partida e viajou com o restante do elenco. Segundo a assessoria de imprensa do Grêmio, a decisão de tirá-lo das atividades foi apenas uma precaução para evitar maiores problemas.

Árbitro: Péricles Bassols Cortez (Fifa-PE),

Assistentes: Rodrigo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Nadine Schramm Camara Bastos (Fifa-SC)

Escalação Atlético-MG: Victor; Carlos César, Erazo (Edcarlos), Gabriel e Fábio Santos (Marcos Rocha); Leandro Donizete, Júnior Urso e Maicosuel; Cazares (Clayton), Robinho e Lucas Pratto

Técnico: Marcelo Oliveira

Escalação Grêmio: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Ramiro, Douglas e Pedro Rocha; Luan

Técnico: Renato Gaúcho

