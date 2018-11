A Secretaria dos Transportes do Rio Grande do Sul assinou um termo de parceria com o Grêmio, prevendo ações sociais em troca da cedência de um terreno que pertencia à extinta SPH (Superintendência de Portos e Hidrovias), onde funciona o centro de treinamentos do Tricolor. Pelo documento, o uso do terreno será remunerado, com contrapartidas financeiras e sociais para o clube.

Deixe seu comentário: