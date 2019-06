Grêmio e Fortaleza se enfrentam pelo Brasileirão; veja como foi o primeiro tempo

O Grêmio enfrenta o Fortaleza pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (8). A partida acontece desde às 19h, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. O jogo acontece na Serra gaúcha porque a Arena tricolor será palco da Copa América.

Renato Portaluppi improvisou Leonardo Gomes na lateral esquerda, porque Bruno Cortez continua sendo desfalque, por lesão, e Juninho Capixaba está suspenso. Em campo, o técnico gremista decidiu colocar já no início, Diego Tardelli e Thaciano. Já Rogério Ceni tem como baixas Edinho, Éderson e Wellington Paulista.

Nos primeiros minutos de partida o Fortaleza já chegava forte e, aos seis minutos, Paulo Victor conseguiu salvar. O contra-ataque da equipe cearense era rápido e acontecia mais pelos lados. A partir dos 10, o Grêmio começou a atacar mais, porém, com dificuldades na finalização. Jean Pyerre chegou a roubar a bola e servir Tardelli, mas, de fora da área, ele não conseguiu alcançar o gol.

O Grêmio voltou a atacar diversas vezes na segunda metade da etapa inicial. Mas quem brilhava era o goleiro do Fortaleza, Felipe Alves. Além das defesas, ele ainda aparecia bem com a bola nos pés. Quando o relógio marcava os 23 minutos, o árbitro Savio Pereira Sampaio teve que mostrar seu primeiro cartão: vermelho para o assistente de Rogério Ceni, Charles Hebert, que foi até a beira do campo reclamar de um lance.

O final do primeiro tempo foi marcado pelo ataque gremista e pela troca de passes do Fortaleza em sua área de defesa. Aos 30, substituição forçada para a equipe cearense, já que Roger Carvalho saiu machucado, sendo substituído por Nathan. o jogo seguiu truncado, com muitos ataques e contra-ataques, mas pouca eficiência nas finalizações. Assim, terminou em 0 a 0 a etapa inicial da partida.