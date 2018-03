Grêmio e Inter abrem o “mata-mata” no Campeonato Gaúcho

Em clima de mistério, Grêmio e Internacional fazem neste domingo (18) o confronto de ida pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. O Gre-Nal 414 será realizado na Arena, em Porto Alegre, a partir das 16h. Enquanto o treinador Renato Gaúcho pode apostar em novidades na escalação gremista, o técnico Odair Hellmann ainda tem dúvidas para definir o Inter.

No treino de sexta-feira (16), o zagueiro Klaus levou a pior em uma dividida com o meia-atacante Fernandinho e deixou o campo com dores no joelho direito. Ele passará por uma reavaliação e caso seja vetado, Hellmann deve escalar Rodrigo Moledo, que atuou na vitória de 2 a 0 sobre o Cianorte, pela Copa do Brasil.

O Grêmio resolveu adotar o clima de mistério e não definiu o time que entrará em campo neste domingo. Em parte pelos sustos que o técnico Renato Gaúcho levou no treino de sexta-feira. O caso mais grave ocorreu com o volante Ramiro, que após uma dividida com Lima deixou a atividade com dores no tornozelo direito.

Além dele, Luan saiu com dores no joelho esquerdo, mas não deve ser problema. A novidade poderá ser a presença de Arthur no meio-campo gremista. A expectativa é de casa cheia na Arena, que deverá receber um público de 45 mil pessoas.

