Em situação preocupante no Gauchão, Grêmio e Novo Hamburgo entram em campo na noite deste sábado

Na tarde dessa sexta-feira, o grupo de atletas do Grêmio encerrou os preparativos no centro de treinamentos Presidente Luiz Carvalho, no complexo da Arena, de olho no duelo deste sábado contra o Novo Hamburgo, em casa, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. A partida está marcada para as 19h, com transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br).

Durante a primeira parte da sessão, o técnico Renato Portaluppi não permitiu o acesso pela imprensa. Quando os portões foram abertos, a equipe realizava o tradicional rachão recreativo que que antecede os jogos do Tricolor.

Enquanto isso, o zagueiro Paulo Miranda apenas corria em torno do campo, ao passo que o lateral-direito Madson, recuperado de lesão, participou normalmente da atividade. O recém-contratado atacante Hernane Brocador, por sua vez, já teve o seu nome inscrito no Gauchão e poderá fazer a sua estreia.

Situação

Tanto para o Grêmio quanto para o Novo Hamburgo, o confronto deste sábado é de extrema importância. De um lado, a equipe porto-alegrense (que nesta semana levantou a taça de bicampeão da Recopa Sulamericana) amarga a lanterna, com apenas quatro pontos, e precisa urgentemente subir de posição nesta e nas próximas três rodadas.

Apesar do risco de um inédito rebaixamento regional ainda assombrar o Mosqueteiro, não está descartada a hipótese de que Renato coloque em campo um time misto ou mesmo com reservas – ele mantém o mistério sobre a escalação.

No time do Vale do Sinos, a situação também não é das melhores. Campeão Gaúcho do ano passado, o clube treinado por Beto Campos ocupa o décimo (antepenúltimo) lugar na tabela, com seis pontos, e também depara com o risco de descer para a Divisão de Acesso.

