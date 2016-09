Grêmio embarca para Belo Horizonte com três desfalques para enfrentar o Cruzeiro

O Grêmio não vai fazer corpo mole diante de Cruzeiro e Vitória para prejudicar o Internacional. A garantia foi dada por Renato Gaúcho, ontem, na véspera da 28 rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo o treinador, a possibilidade de perder nas duas próximas partidas para complicar a vida do rival não é comentada no lado tricolor.

Um dia antes, Alex chegou a falar em rivais abraçados para derrubar o Inter. E ainda mandou recado dizendo que o sonho de ver o colorado na segundona não vai se realizar. “Não sei para quem o Alex mandou o recado, se é que mandou. O Grêmio vai fazer a parte dele. O Grêmio tem objetivo de buscar vaga no G4. É normal buscar resultados e até ajudar o Internacional. Nos dois próximos jogos o Grêmio vai pegar adversários que brigam com o Inter. A gente não está aqui para prejudicar ninguém, ajudar alguém”, disse Renato.

A história começou na segunda-feira, quando o jornal Correio 24h, de Salvador (BA), publicou matéria tratando de uma conversa entre os presidentes de Vitória e Grêmio. No diálogo, o dirigente gaúcho pede ajuda para rebaixar o Inter. O caso foi negado pelas duas partes, horas depois.

Com 40 pontos, o Grêmio ainda tem chances de chegar ao G4. O Cruzeiro, adversário deste sábado, às 18h30min, em Belo Horizonte, soma 30. O Vitória, rival na próxima semana, tem 32. E o Internacional, 27.

