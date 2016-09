Grêmio enfrenta a Ponte Preta nesta quarta-feira, em Campinas

O Grêmio ainda alimenta alguma esperança de lutar pelo título do Campeonato Brasileiro, mesmo que esteja a dez pontos de distância do líder Palmeiras. Para tanto, e até mesmo para garantir vaga à Libertadores de 2017, o Tricolor terá de melhorar a sua produção e, para isso, precisa vencer e marcar gols. É esta a meta do time de Roger Machado às 21h desta quarta-feira (14), contra a Ponte Preta, em Campinas.

Mesmo que o Grêmio faça muitos arremates por jogo, o resultado dos disparos não tem sido bom. “A gente sabe que pecou um pouco nas finalizações. Nós mesmos nos cobramos muito para melhorar. Mas temos criado muitas chances e isso conta a favor também. Se tivermos oportunidade, precisamos matar”, disse o atacante gremista Pedro Rocha.

Neste momento, o Grêmio é sexto colocado, com 37 pontos, três abaixo da zona de classificação para a Libertadores. A Ponte Preta está em 10º, com 35 pontos.

PONTE PRETA

Aranha; Nino Paraíba, Douglas Grolli, Fábio Ferreira e Reinaldo; João Vitor, Wendel (Abuda), Maycon, Clayson, Pottker e Roger (Rhayner). Técnico: Eduardo Baptista.

GRÊMIO

Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Jailson, Pedro Rocha, Miller Bolaños e Negueba (Lincoln); Luan. Técnico: Roger Machado.

Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP). Quando: Quarta-feira (14). Horário: 21h. Arbitragem: Jailson Macedo de Freitas, José Carlos Oliveira dos Santos e Paulo de Tarso Gussen (trio baiano). Na TV: PPV.

