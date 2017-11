Grêmio enfrenta o Atlético-GO na penúltima rodada do Brasileirão

O tricolor gaúcho realiza o último jogo do ano na Arena na tarde deste domingo (26) a partir das 17h, contra o Atlético-GO, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Renato Portaluppi escalou um time reserva, de olho no jogo de quarta-feira contra o Lanús, na Argentina, na final da Conmebol Libertadores Bridgestone. O duelo vale a segunda colocação para o Grêmio, que vencendo não depende de outros resultados para terminar o campeonato como vice-campeão. O Atlético-GO apenas cumpre tabela: foi rebaixado com duas rodadas de antecedência e segue na lanterna.

No último treino para a partida deste domingo o Grêmio começou com trabalho físico, orientado pelo preparador Rogério Dias, e na sequência, o grupo foi dividido em três equipes. Enquanto uma aguardava, as outras duas se enfrentavam em campo reduzido, trabalhando a organização dentro de campo, passes, marcação, defesa e o ataque.

Os atletas Geromel, Ramiro, Lucas Barrios, Luan e Kannemann trabalharam separado e realizaram posteriormente, corridas leves em torno do gramado.

O lateral Marcelo Oliveira e o volante Maicon também realizaram uma atividade separada, supervisionados pelo departamento de fisioterapia.

Poucas horas antes de fazer o último jogo da Arena em 2017, contra o Atlético Goianiense, o Grêmio realizou na manhã deste domingo o penúltimo treino antes da viagem à Argentina. A atividade foi parcialmente fechada à imprensa.

O treino foi comandado por Renato Portaluppi e sua comissão técnica, que estarão à frente do time também no jogo pelo Campeonato Brasileiro. Os portões estiveram fechados em dois momentos: na primeira e na última parte – quando os jogadores treinaram pênaltis. Na parte aberta aos jornalistas, foi possível observar os atletas participando de um treinamento técnico em campo reduzido.

Pelo Atlético-GO, o técnico não conta com Marcão Silva, suspenso, e Ronaldo, que está no departamento médico

Na tarde desta segunda o grupo volta aos treinamentos no CT Luiz Carvalho, às 16h30. À noite a delegação embarca para Buenos Aires e inicia sua concentração para o grande jogo da temporada. Lanús e Grêmio se enfrentam às 21h45 (Brasília) de quarta-feira, no estádio La Fortaleza.

Ficha técnica

Grêmio – Técnico Renato Portaluppi

Paulo Victor, Bruno Rodrigo, Rafael Thyere, Conrado, Leonardo, Machado, Cristian, Patrick, Kaio, Dionathã, Beto da Silva.

Atlético-MG – Técnico João Paulo Sanches

Kléver, Jonathan, William Alves, Gilvan, Breno Lopes, André Castro, Igor, Andrigo, Jorginho, Luiz Fernando, Diego Rosa.

Arbitragem

Trio do Rio de Janeiro: Bruno Arleu de Araujo, Luiz Claudio Regazone e Eduardo de Souza Couto.

