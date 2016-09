Grêmio enfrenta o Coritiba nesta quarta-feira

O Grêmio enfrenta o Coritiba às 21h45min desta quarta-feira (07), no Estádio Couto Pereira. O Tricolor terá oportunidade de vencer fora de casa e alavancar sua campanha na direção da zona de classificação à Libertadores da América e à liderança do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores foram muito cobrados depois da derrota de domingo (04) para o Botafogo, no Rio de Janeiro. A esperança é que o grupo dê uma resposta imediata, vencendo em Curitiba.

O volante Maicon sentiu lesão muscular e ficará fora do time até outubro. O Grêmio é sexto colocado, com 36 pontos. O Coxa é 16º, com 26.

CORITIBA

Wilson; César Benítez, Luccas Claro, Juninho e Carlinhos; Alan Santos, João Paulo, Raphael Veiga e Juan; Neto Berola e Iago (Evandro). Técnico: Paulo César Carpegiani.

GRÊMIO

Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann (Wallace Reis) e Marcelo Oliveira; Ramiro, Jaílson e Walace; Henrique Almeida, Douglas e Luan. Técnico: Roger Machado.

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Quando: Quarta-feira (07/09). Horário: 21h45min. Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ), com Dibert Pedrosa Moises (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ). Na TV: Rede Globo.

