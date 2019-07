Grêmio Esportivo Três Estrelas deixa campeonato em Gravataí após ataques a tiros

A equipe do clube Grêmio Esportivo Três Estrelas concordou em se afastar do campeonato municipal Especial de Amadores, de Gravataí, “em respeito às vítimas, familiares, jogadores, diretoria e comunidade”, abalados pelo ataque a tiros que atingiu dois atletas e mais seis pessoas em 21 de julho deste mês. O crime resultou na morte de uma professora de 20 anos, que morava na região e teria ido até o clube assistir a partida, e de Adélio Junior Souza Antunes, de 28 anos, alvo dos criminosos.

A última vítima havia sido liberada do sistema prisional há uma semana. O corpo do homem foi encontrado no local do crime um dia após o ocorrido, próximo ao campo. Na noite em que a tentativa de chacina aconteceu, o Três Estrelas enfrentava o Bola Bola.

Ainda não se sabe qual o estado de saúde dos atletas atingidos pelos disparos, mas, na data, os dois deram entrada ao hospital com ferimentos graves. Três, das oito vítimas, seguem internadas, e duas destas estão em estado crítico.

Com o ocorrido, a Liga Gravataiense optou por não rebaixar nenhum clube em 2020.