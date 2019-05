Grêmio estreia na Copa do Brasil contra o Juventude; confira a provável escalação

*Valéria Possamai

Na noite desta quarta-feira, Juventude e Grêmio protagonizam o primeiro duelo pela fase de oitavas de final da Copa do Brasil. A partida ocorre às 21h30, no estádio Alfredo Jaconi. A Rádio Grenal transmite a partida direto de Caxias do Sul.

O time chega a Serra gaúcha precisando afastar o mal momento no Campeonato Brasileiro. O time comandado por Renato Portaluppi ainda não venceu na competição. Além de recuperar a vitória, o time sabe que precisa retomar o bom rendimento dentro das quatro linhas, principalmente quando se trata da concentração. Com relação a escalação, o tricolor deve seguir com a improvisação de Michel na zaga, ao lado de Pedro Geromel. Kannemann e Paulo Miranda estão entregues ao Departamento Médico. Na lateral-direita, Leonardo também é ausência. O jogador foi liberado para acompanhar o nascimento do filho e, assim, Léo Moura será o titular. Contudo, o time conta com dois retornos: Maicon e Jean Pyerre. Os dois jogadores treinaram normalmente no último treino em Porto Alegre e devem estar em campo no Alfredo Jaconi. Luan e Marinho não viajaram com a delegação. O camisa 7 sofreu um estiramento muscular e não tem condições de jogo, já o outro atacante está sendo negociado com o Santos. Assim, o provável Grêmio para enfrentar o Juventude tem: Paulo Victor; Leonardo Moura, Pedro Geromel, Michel e Juninho Capixaba; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre (Thaciano), Everton; André. Juventude A equipe comandada pelo técnico Marquinhos Santos conta com alguns dúvidas na escalação. Moisés está suspenso, abrindo três opções para a escolha no meio-campo. A tendência é que Gustavo Aprile seja o titular. Outra indefinição é quanto a situação de Dalberto, que será reavaliado por conta de uma suspeita de contratura na coxa direita. Caso fique de fora, Bruno Alves deve ser o titular na ponta esquerda. A partida entre os gaúchos também marca o reencontro do centroavante Bryan Rodriguez com o tricolor, por onde teve passagem em 2015. O provável Juventude tem: Marcelo Carné; Vidal, Genílson, Sidimar e Eltinho; João Paulo, Lennon, Aprile, Denner, Dalberto (Bruno Alves); Braian Rodriguez Arbitragem Ricardo Marques Ribeiro será o árbitro da partida, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Sidmar dos Santos Meurer. O quatro árbitro é Wanderson Alves de Sousa. O árbitro de vídeo (VAR) será Igor Junio Benevenuto de Oliveira, auxiliado por Emerson de Almeida Ferreira e Carlos Berkenbrock, supervisionados por Marrubson Melo Freitas. Transmissão *estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

