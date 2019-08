Grêmio faz o dever de casa, ganha de 2 a 0 do Athletico e está perto da final da Copa do Brasil

*Por Bárbara Assmann

A final da Copa do Brasil está logo ali para o Grêmio, mas antes, precisa garantir a classificação. No primeiro jogo da semifinal, o tricolor fez 2 a 0 em cima do Atlhetico, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. André marcou de cabeça no primeiro tempo e Jean Pyerre, de falta, fez o dele no segundo.

A formação de Renato Portaluppi confirmou a tendência: André segue como titular, mesmo após Diego Tardelli se recuperar de dores musculares. A grande novidade no time foi o dono da faixa de capitão: Pedro Geromel fica com o cargo no lugar de Maicon.

Já o time adversário estava com força total. A única mudança em relação à vitória sobre o Shonan Bellmare, no Japão, pela J. League/Conmebol, foi na zaga. Pedro Henrique não pôde jogar por já ter defendido o Corinthians na Copa do Brasil deste ano. Com isso, o jovem Lucas Halter, de 19 anos, ganhou nova chance.

A torcida começou empurrando a equipe do Grêmio cantando forte das arquibancadas. E não deu outra, o Tricolor foi para cima com tudo! Com muita troca de passes, a equipe de Renato Portaluppi buscava as finalizações principalmente pelo lado esquerdo, com Cortez e Everton.

O ponteiro marcava 15 minutos e nenhuma finalização perigosa havia se concretado. Porém, o Grêmio mantinha 60% da posse de bola, mas não encontrava espaços para atacar.

Já o Athletico fazia marcação alta, muitas vezes com o time recuado. Mas não adiantou. Aos 23 minutos, André marcou, para o delírio da torcida. No lance, após o contra-ataque, Everton chegou pela esquerda e fez o passe na cabeça do camisa 90, que apenas desviou a bola para as redes. Grêmio 1, Athletico 0.

Mas, como de costume, após tomar o gol, o time de Curitiba assustou. Rony, dentro da área, bateu cruzado. A bola foi fraca, mas pegou todo o time do Grêmio desarmado. O Tricolor estava com “fome” de gol e, logo depois, quase fez o segundo. André arrumou para Maicon que chegou chutando com força. A bola vai rasteira e Santos faz boa defesa.

Na primeira etapa, o Grêmio conseguiu ter intensidade.Muitos toques de bola e transição rápida. O time no geral foi muito bem. No segundo tempo as duas equipes voltaram com a mesma formação. O tricolor retornou com muita disposição e foi o dono das ações do jogo. Quando o time adversário tentava, era com toque de bola, e o Grêmio se fechava.

Com o passar do tempo, o Athletico conseguiu formar suas jogadas e começou a pressionar a defesa tricolor, arriscando a gol. Em algumas ocasiões conseguia chegar, mas ou a bola ia pela linha de fundo, ou PV fazia as defesas sem dificuldade.

Aos 22 minutos, Renato Portaluppi começou as trocas. Tirou André, aplaudido pela torcida, para colocar Tardelli. Mas o torcedor queria mais e sabia que o gol poderia sair. E saiu! Aos 26 minutos, após uma cobrança de falta, Jean Pyerre marcou. Ele cobrou direto, a bola passou pela barreira e foi no canto esquerdo do goleiro Santos. Grêmio 2, Athletico 0.

Após o gol, o tricolor quase marcou com Alisson. O meia recebeu a bola ainda no campo defensivo, avançou, entrou na área, cortou a zaga e bateu no canto esquerdo. A bola passou perto.

Depois, Renato fez mais uma troca: tirou Jean Pyerre para colocar Thaciano. Mas o Atlhetico sentiu a pressão e tentou com Rony aos 35 minutos. Ele chutou a bola com efeito, que passou perto do travessão de Paulo Victor.

Luan entrou no final da partida, no lugar de Maicon. E dava tempo para mais! Nos últimos minutos, Tardelli perdeu uma grande chance de frente para o goleiro.

É torcedor… o tricolor fez o dever de casa e está encaminhado para a final da Copa do Brasil. O duelo da volta está marcado para o dia 4, do próximo mês, na Arena da Baixada.

Antes, porém, tem Campeonato Brasileiro. O Grêmio recebe o Palmeiras, em casa, sábado (17), às 21h.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

