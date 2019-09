Grêmio faz treino com portões fechados e abre preparação em duas frentes de olho na Libertadores

*Valéria Possamai

Sem muito tempo para descanso, o Grêmio já se reapresentou na manhã desta sexta-feira após a goleada na noite de ontem, sobre o Avaí. Já no início da tarde, parte do grupo viaja para o Rio de Janeiro para a partida contra o Fluminense. O restante do elenco permanecerá em Porto Alegre na preparação para encarar o Flamengo, pelas semifinais da Copa Libertadores.

Com a disputa de duas competições simultâneas, a preparação tricolor estará dividida em duas frentes nos próximos dias. Pensando no Campeonato Brasileiro, primeiro compromisso, a equipe terá formação reserva com novidades da transição. Jogadores da base estarão no banco de reservas no Rio. Zagueiro Ruan, o volante Jhonata Varela, os meias Isaque, Jhonata Robert e o atacante Ferreira estão entre os relacionados. Este último que é destaque no Brasileiro de Aspirantes, sendo o artilheiro isolado com 11 gols em 15 jogos.

Uma provável escalação contra o Fluminense tem: Júlio César, Léo Moura, Paulo Miranda, Rodrigues, Capixaba, Rômulo, Darlan, Patrick, Thaciano, Pepê e André. A partida contra o Flu ocorre no domingo, às 16h, no Maracanã.

Enquanto a delegação estará na cidade maravilhosa, os jogadores considerados titulares seguiram na capital gaúcha. Os atletas estarão sob o comando do auxiliar técnico Alexandre Mendes, que comandará treinos no final de semana no CT Luiz Carvalho. O tricolor inicia a disputa pelas semifinais da Libertadores na próxima quarta-feira, contra o Flamengo, na Arena.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: