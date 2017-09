GrÃªmio goleia o Sport na Arena por 5 a 0

A tarde de sábado foi de Grêmio em campo na Arena, encarando o Sport, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor fez uma boa partida e venceu a equipe pernambucana pelo placar de 5 a 0.

Iniciou arrasador, pressionando os adversários e criando grandes oportunidades. Aos 20 minutos, em uma perfeita cobrança de falta, Edilson abriu o marcador, mandando uma bomba indefensável no ângulo direito de Magrão. Já aos 34′, o lateral fez uma linda jogada, ingressando na grande área, passando por dois marcadores. Ele avistou Everton mais atrás e cruzou. O atacante chegou bem e empurrou para o fundo das redes.

No segundo tempo, o Grêmio voltou arrasador. Já o Sport adiantou sua marcação e tentou pressionar, mas os gremistas não perderam a intensidade em campo. Aos 22 minutos, Fernandinho marcou o terceiro gol de pênalti. Dois minutos depois, Ramiro recebeu um ótimo lançamento e, de cabeça, tocou para o Fernandinho, que de primeira completou de cabeça para o gol de Magrão, assinando o quarto.

Renato promoveu as substituições: Léo moura, Ramiro e Everton deram lugar a Patrick, Dionathã e Beto da Silva.

E veio o quinto gol. Fernandinho fez boa jogada pela direita e serviu Dionathã, que chutou no canto direito de Magrão, aos 38 minutos.

Com o resultado, o Grêmio conquista três pontos e chega a 43 pontos, permanecendo na vice-liderança.

Escalação: Marcelo Grohe, Edilson, Bressan, Kannemann, Cortez, Michel, Arthur, Ramiro, Leo Moura, Fernandinho e Everton.

Banco: Paulo Victor, Leonardo, Rafael Thyere, Bruno Rodrigo, Conrado, Jailson, Kaio, Machado, Jean Pyerre, Patrick, Dionathã, Beto da Silva.

A arbitragem do jogo foi comandada por André Luiz de Freitas, auxiliado por Fabrício Vilarinho e Leone Rocha.

O jogo:

Primeiro Tempo

A saída de jogo foi do Tricolor, que criou a sua primeira chance aos 4 minutos, trabalhando pela esquerda. Arthur retomou a bola no meio e acionou Fernandinho, que fez o domínio, invadiu a área e cruzou, mas a bola saiu pela linha de fundo. Já o Sport teve uma oportunidade aos 6′, em cobrança de escanteio; a bola foi colocada no primeiro poste e afastada pela defesa tricolor. Ela voltou aos pés dos pernambucanos, que chutaram a gol, mas pegaram mal.

O Grêmio chegou bem novamente aos 9′, também pela esquerda. Bruno Cortez foi a linha de fundo, cruzou no meio, mas a defensiva adversária conseguiu interceptar a jogada. Minutos depois, o Tricolor teve uma cobrança de falta na intermediária de ataque. Edilson bateu, mas mandou por cima da meta.

De novo no ataque, agora com uma jogada rápida, o Grêmio cavou escanteio quando Edilson cruzou na área e carimbou Ronaldo Alves. Na sobra da batida de escanteio, Ramiro rolou para Everton, que cortou pra direita e chutou. Magrão fez a defesa. Segundos depois, Fernandinho recebia passe e fazia boa jogada individual, invadindo a área, quando foi derrubado.

Na cobrança, Edilson bateu forte, no ângulo direito de Magrão, sem nenhuma chance de defesa, aos 20 minutos.

O Tricolor seguiu pressionando muito e, aos 24′, Léo Moura tabelou com Ramiro, que tentou cruzar, mas a bola foi desviada para as mãos de Magrão. Já logo no lance seguinte, Everton tabelou e saiu cara a cara com Magrão. Chutou cruzado, mas o arqueiro pernambucano saiu bem e conseguiu grande defesa.

Aos 27′, Fernandinho recebeu na esquerda da área e cruzou rasteiro. A bola foi forte, em direção a linha de fundo; Everton se esticou para tentar alcançar, mas não chegou.

O Sport chegou aos 31′, com Diego Souza, que conduziu a bola do meio de campo até a linha de fundo, pela direita. Tentou cruzamento, mas mandou direto nas mãos de Marcelo Grohe.

Mas quem seguiu mandando no jogo foram os gremistas, que chegavam pelo meio com Everton, quando Sander cometeu falta sobre o atacante. Edilson cobrou, mas chutou por cima do gol.

E aos 34 minutos, em uma grande jogada, o Grêmio marcou o segundo. Edilson recebeu, fez lindo lance, ingressando na grande área, passando por dois marcadores e cruzou pra trás. Everton chegou bem e empurrou para o fundo das redes. Outro golaço!

Aos 44′, Léo Moura fez um lançamento buscando Fernandinho, que rolou na entrada da área para Michel. A bola bateu no rosto de Ronaldo Alves, que ficou caído gramado.

O Sport teve uma chance em cobrança de falta da direita. Osvaldo colocou na área, no primeiro poste, mas Bruno Cortez afastou.

Jogo finalizou aos 48 minutos.

Segundo Tempo

O Grêmio voltou a campo com a mesma formação. Antes do primeiro minuto, Everton dominou no meio e foi em direção a área, acionando Fernandinho, que mandou um chute a gol, da esquerda. A bola subiu muito.

O Grêmio trabalho pela direita com Edison, que cruzou para o meio, a defesa afastou e a sobra ficou com Arthur, que chutou, mas carimbou a marcação, aos 3 minutos de bola rolando.

O Sport levou perigo com Wesley, que cortou pra perna esquerda e chutou bem. A bola passou próximo a meta de Marcelo Grohe.

O Tricolor seguiu pressionando com Léo Moura, que cobrou uma falta na área, mas Magrão conseguiu a defesa.

Os pernambucanos tentaram em contra-ataque, com Diego Souza, que acionou Wesley. O volante recebeu e acionou André, que virou e chutou rasteiro. Marcelo Grohe defendeu no meio do gol. Em seguida, aos 17′, Everton Felipe deu passe para Wesley, que, de perna esquerda, chutou, mas por cima da meta.

Pela esquerda, o Grêmio chegou com Fernandinho, mas ao cruzar, zagueiro cortou pra escanteio. No lance seguinte ao escanteio, Ramiro foi puxado dentro da área e caiu. Penalti assinalado.

Aos 22 minutos, Fernandinho foi para a cobrança e converteu, assinando o terceiro gol. Dois minutos depois, mais um gol gremista e de novo, de Fernandinho. Ramiro recebeu um ótimo lançamento e, de cabeça, tocou para o atacante. De primeira, ele completou de cabeça para o gol de Magrão, assinando o quarto.

Aos 28 minutos, o Sport tentou reagir. André recebeu na entrada da área, girou e carimbou a trave gremista, mas a jogada estava impedida.

Substituição: Saiu Leo Moura, entrou Patrick, aos 28′.

Substituição: Saiu Ramiro, entrou Dionathã, aos 33′.

Substituição: Saiu Everton, entrou Beto da Silva, aos 36′.

E veio o quinto gol. Fernandinho fez boa jogada pela direita e serviu Dionathã, que chutou no canto direito de Magrão, aos 38 minutos.

Jogo finalizou aos 45 minutos.