GrÃªmio goleia o VeranÃ³polis por 5 a 0 e enfrentarÃ¡ o Novo Hamburgo nas semifinais do GauchÃ£o

Na abertura dos confrontos de volta das quartas-de-final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio recebeu na tarde desse sábado o Veranópolis na Arena e não tomou conhecimento do adversário. O Tricolor havia vencido o primeiro jogo por 2 a 0 e avançou às semifinais com um placar de 5 a 0, que teve as assinaturas de Miller Bolaños (artilheiro da competição, ao lado do colorado Brenner, ambos com sete gols), Luan, Pedro Rocha, Lucas Barrios e Edílson.

Na próxima fase, agendada para os dias 16 e 23 de abril, a equipe terá como adversário o Novo Hamburgo, que obteve a sua classificação logo depois, ao bater o São José-POA por 1 a 0. A primeira partida será realizada em Porto Alegre.

Gol-relâmpago

O Grêmio começou em alta velocidade. Logo aos 58 segundos do primeiro tempo, estufou a rede do adversário, em uma jogada na qual Bolaños aproveitou o fraco recuo do zagueiro Zé Roberto e encobriu o goleiro, dando início a uma das maiores goleadas da edição deste ano do certame.

Em sua melhor fase desde que chegou ao clube gaúcho, o meia-atacante equatoriano também teve participação decisiva em lances como o do segundo gol: aos 30 minutos, ele recebeu na entrada da área, fez a parede e escorou para o centroavante Luan, de frente para Reynaldo, ampliar a vantagem. Já no segundo tempo, foi de Bolaños a assistência para que Lucas Barrios (que havia entrado no lugar de Luan) marcasse o terceiro.

Escalações

O Grêmio do técnico Renato Portaluppi contou com Marcelo Grohe, Edilson, Pedro Geromel (Rafael Thyere), Kannemann, Marcelo Oliveira, Ramiro, Michel, Léo Moura, Miller Bolaños (Gastón Fernández), Pedro Rocha e Luan (Lucas Barrios).

Já o Veranópolis, treinado por Tiago Nunes, teve em sua escalação Reynaldo, Vinicius Bovi, Zé Roberto, Douglas, Jonatan Lima, Jadson, Mateus Santana, Eduardinho, Gustavo, Athos e Keke.

