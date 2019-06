Grêmio inicia hoje intertemporada de treinamentos

O Grêmio se reapresenta nesta tarde (24) para iniciar a intertemporada de preparação para o segundo semestre do ano. Depois de 11 dias de descanso, o grupo se reúne às 14h no CT Luiz Carvalho e já embarca rumo ao hotel Vila Ventura, em Viamão, onde ficará hospedado por uma semana fazendo uma série de treinos e concentrações.

O elenco que se reapresentará ao técnico Renato Portaluppi é praticamente o mesmo que saiu de férias. A única chegada confirmada é a do zagueiro David Braz, que já treina no CT tricolor. De desfalques, apenas o atacante Everton, que serve à Seleção Brasileira e pode ser vendido em breve. O atleta vive grande fase sob o comando do técnico Tite e foi eleito o melhor em campo na última partida, em que o Brasil goleou o Peru por 5×0. O desempenho de Cebolinha chama a atenção da imprensa europeia e faz aumentar as especulações.

Próximos compromissos

O primeiro compromisso oficial do grupo depois da Copa América será no dia 10 de julho, contra o Bahia, na Arena, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta acontece uma semana depois, na Arena Fonte Nova. Os compromissos pela Copa Libertadores contra o Libertad, pelas oitavas de final, serão em 25 de julho, em Porto Alegre, e 1º de agosto, em Assunção.

