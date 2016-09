Grêmio joga mal e escapa de sofrer goleada do Botafogo

O Grêmio tinha oportunidade de voltar a se aproximar do Palmeiras e de lutar novamente pelo título do Campeonato Brasileiro, além de ingressar na zona de classificação à Libertadores. No entanto, o Tricolor perdeu para o Botafogo por 2 a 1 neste domingo, em jogo atrasado da 19ª rodada e marcou passo na sexta colocação, com 36 pontos.

O Botafogo não foi apenas superior ao Grêmio. Os cariocas foram imensamente superiores e poderiam ter encerrado o jogo com uma goleada a seu favor. A equipe de Roger Machado não funcionou e foi completamente dominada.

Quando Camilo abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo em um golaço, de bicicleta, os cariocas já tinha lamentado gol anulado de Neílton e desperdiçado pelo menos uma boa chance. Ou seja, desde muito cedo ficou claro quem darias as cartas.

O Botafogo seguiu perdendo gols, até que Sassá ampliou a vantagem aos 28min. Com tamanho prejuízo, o Grêmio se perdeu em campo e não teve forças para reagir.

O cenário do segundo tempo foi idêntico. Os donos da casa seguiram melhor e poderiam ter feito mais gols. O Grêmio descontou aos 35 minutos, com gol de Batista, em lance praticamente isolado.

Botafogo 2

Sidão; Luis Ricardo (Emerson Silva), Carli, Emerson e Victor Luis; Bruno Silva, Airton, Fernandes (Dudu Cearense) e Camilo; Sassá (Pimpão) e Neilton. Técnico: Jair Ventura.

Grêmio 1

Bruno Grassi; Edilson, Kannemann, Wallace Reis e M. Oliveira; Maicon (Kaio), Walace (Ramiro), Jailson, Douglas e Luan; Henrique Almeida (Batista). Técnico: Roger Machado.

Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). Arbitragem: Wagner Reway (MT), com Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Fabio Rodrigo Rubinho (MT). Cartões amarelos: Emerson, Carli e Airton (B); Maicon, Luan, Ramiro e Edílson (G). Gols: Camilo (20min/1°T), Sassá (28min/2ºT) e Batista (35min/2°T). Público: 5.199. Renda: R$ 143.720,00.

