Grêmio lança novo uniforme em comemoração aos 116 anos

Os anos 90 foram inesquecíveis para qualquer torcedor do Grêmio, inclusive para os nascidos no milênio atual. Naquela década, mesmo com um início desafiador, forjamos o nosso espírito copero! Com os títulos da Libertadores de 1995, Recopa Sulamericana e Brasileirão em 1996 e duas Copas do Brasil, em 94 e 97, marcamos na nossa história, e na história do futebol, um time imortal. Em homenagem ao nosso passado e aos 95 anos da Umbro, lançamos, hoje, o terceiro uniforme para a temporada 2019. Que o nosso futuro reflita os nossos feitos do passado, que seja um #FuturoDeGlórias!